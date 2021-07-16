Социолог объяснил падение продолжительности жизни по всей России

Количество умерших россиян в 2020-м на 19% превысило показатели 2019-го, и это напрямую связано с пандемией COVID-19, рассказал NEWS.ru профессор кафедры социологии и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников. Таким образом он прокомментировал падение средней продолжительности жизни во всех регионах России, кроме Севастополя, где она увеличилась на 0,05 года. Эксперт подчеркнул, что ситуация немного сложнее.

Он напомнил, что отечественное здравоохранение мобилизовали, «в огромной степени», на борьбу с коронавирусной инфекцией, однако врачей и медсестёр в стране больше не стало. Наоборот, меньше специалистов занимались другими заболеваниями, «которыми люди не перестали болеть, и от которых не перестали умирать».

Продолжительность жизни зависит не только от системы здравоохранения, но и от поведения самого населения. Очень многие люди стали бояться идти в поликлинику, бояться ложиться в больницу, чтоб не заразиться там COVID. И, соответственно, они стали умирать от тех болезней, от которых их могли бы спасти, у себя дома. Не будь эпидемии, они бы обратились. Кому-то оказали бы помощь в поликлинике, кому-то при госпитализации, но многих бы спасли, — отметил Синельников.

Накануне Росстат назвал регион РФ, где сильнее всего упала ожидаемая продолжительность жизни. Им стала Чеченская Республика, передаёт РБК. По информации службы, показатель снизился во всех субъектах России. В среднем за 2020-й он опустился на 1,8 года — до 71,54 года. В Чечне потери составили 3,8 года (5%).

Ранее сообщалось, что главный геронтолог Санкт-Петербурга Владимир Хавинсон считает, что на продолжительность жизни влияет только 30% генетики, а 50% зависит от образа жизни человека и его привычек. Специалист назвал пять золотых правил, которых следует придерживаться, чтобы надолго сохранить молодость. В первую очередь необходимо соблюдать режим дня. Днём работать, ночью спать — особенно с 12 до 3 ночи, именно в это время вырабатывается мелатонин, который регулирует всю эндокринную систему.