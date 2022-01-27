Социолог назвала причину популярности каршеринга в России

Каршеринг становится всё более популярным в России из-за высокой стоимости автомобилей, которые большая часть населения купить не может, объяснила кандидат социологических наук Дарья Щербакова ФБА «Экономика сегодня». Она отметила, что особенно это касается молодых граждан.

У молодых людей денег на собственное авто пока нет, а ездить они хотят уже сейчас, — сказала Щербакова.

Она спрогнозировала минимум двукратный рост числа арендаторов машин в Петербурге. При этом Щербакова считает, что российский автопром, несмотря на тенденцию, убытков не понесёт: он ещё популярен у населения, особенно в регионах.

Став важной частью транспортной системы современных городов, каршеринг-сервисы несомненно покажут свой рост. Думаю, что в Северной столице количество пользователей увеличится в два раза, а если будут сняты все ограничения, связанные с пандемией, то рост возможен и в три-четыре раза за счёт туристического потока, — заявила социолог.

Ранее автоэксперт Сергей Канаев рассказал, что россияне в будущем будут чаще пользоваться каршерингом или пересядут на китайские модели Haval и Cherry из-за роста стоимости автомобилей на рынке. Специалист убеждён, что Китай сможет использовать мировой дефицит микрочипов и «забрать очень большую часть автопрома».