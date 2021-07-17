Социолог назвал способ отбить у россиян желание курить

Отбить желание у россиян курить или злоупотреблять спиртными напитками можно через социальные стимулы, рассказал NEWS.ru профессор кафедры социологии и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников. Среди таковых он назвал крупные штрафы или проблемы на работе.

В качестве примера эксперт привёл ситуацию с алкоголем — значительная часть мужского населения владеет автомобилями, а «под градусом» за руль не сядешь. Кроме того, из-за пьянства могут уволить с работы, поэтому последние лет 10–15 уменьшилось потребление алкогольных напитков.

В СССР пили-то больше всего рабочие таких специальностей, на которые был большой спрос и мало желающих работать. И если даже их увольняли за пьянство, они находили себе работу в другом месте. Долгое время официально считалось, что в советском обществе не может быть безработицы. Сейчас люди боятся потерять работу из-за выпивки. И поэтому они иначе себя ведут без всякой пропаганды, — отметил Синельников.

Похожая ситуация с курением. Социальные последствия и штрафы эффективней напоминаний о риске для курильщиков заболеть раком лёгких, потому что в последнее многие из них не верят, подчеркнул социолог.

Ранее сообщалось, что в прошлом году в России резко увеличилось количество «алкогольных смертей». От причин, связанных с употреблением горячительного, умерло 50 435 человек, для сравнения: в 2019 году этот показатель составлял 47 427 человек, рассказали в Росстате. При этом в позапрошлом году было зафиксировано снижение смертности от алкоголя почти на 2% по сравнению с 2018-м.