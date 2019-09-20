Что мешает развиваться творческим людям в России? Как можно было бы помочь представителям креативной индустрии реализовать свои мечты и почему «социальные лифты» в нашей стране работают плохо или вовсе «сломаны»? Об этом в эксклюзивном комментарии News.ru рассказал бывший директор лагеря «Артек», ректор Мастерской управления «Сенеж» Алексей Каспржак.

— С какими проблемами чаще всего сталкиваются творческие люди в России при попытке реализовать свой потенциал?

— Главная проблема — она ментальная. Основная задача — снять ментальные ограничения, связанные с собственными возможностями. Патернализм — основная проблема нашего общества. Её нужно решать. Социальные лифты есть, только в них нет пассажиров.

— Почему возникла такая проблема? Это связано с прошлым нашей страны?

— Конечно. Говорят, советская школа, была самой лучшей в мире, но 95% людей, которые из неё выходили, были жесткими исполнителями. Они чувствовали себя винтиками в отлаженной системе, которым положено крутиться только в заданном направлении.

— А современные выпускники школ другие?

— Нет, и современная школа не избавилась от этих проблем. Но современное общество диктует другие стандарты. Общество нуждается в инициативных людях. Мы надеемся, что наша программа способствует тому, что таких людей станет больше. Люди поверят в себя.

— Что входит в понятие «креативная индустрия»?

— Понятие «культура» в нашей стране жёстко детерминированное. Мы пытаемся его немного расширить. Поэтому и возникло понятие «креативная индустрия». Подавать заявку на проект могут не только те, кто желает организовать библиотеку или музей. Это может быть какой-то перфоманс, IT-программа или проект. Это тоже пласт культуры, он имеет право на жизнь.

— Как помочь в реализации идей творчески одарённых людей?

— Тут важны как минимум две вещи. С одной стороны — хочется получить проекты, которые покажутся не реалистичными, местами безумными на первый взгляд. Но у автора должно быть абсолютное понимание того, как его эту идею реализовать в жизни. Также проект должен быть устойчивым и позитивно влиять на жизнь социума. Например, по инициативе Федерального государственного бюджетного учреждения «Роспатриотцентр» была запущена образовательная программа «Культурная инициатива и лидерство в креативных индустриях». Она посвящена интенсивному обучению, а победители получат гранты на возможность дальнейшего развития творчества.

Лучшие работы должны по-настоящему менять пространство вокруг себя. Например, превращать малоизвестный населённый пункт в известный всем город Мышкин. Это один из достойных примеров грамотно реализованного креативного проекта. Люди в России должны иметь возможность проявить свою инициативу и реализовать себя.