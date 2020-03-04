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Социальный блок поправок в Конституцию РФ поддерживают более 90% россиян, так как они соответствуют системе ценностей общества. Об этом сообщил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Если мы говорим о социальной поправке, то уровень поддержки — 90% и выше, то есть они действительно попадают в запрос общества, — цитирует ТАСС Мамонова.

Он уточнил, что люди, когда социологи задают им вопросы о поправках без готовых ответов, в первую очередь говорят про социальный блок: про поддержку семьи и детей, про социальную справедливость. Мамонов признался, что россияне характеризуют нынешнее состояние общества как несправедливое, а меры, которые предлагают поправки в Конституцию, «как раз компенсируют это ощущение».

Как писал NEWS.ru, иск с требованием признать незаконным распоряжение президента России Владимира Путина о возложении ответственности за подготовку к проведению голосования по поправкам в Конституцию на Центризбирком и нижестоящие избирательные комиссии не принят к рассмотрению Верховным судом. Исковое заявление подал член УИК № 2566 (московский район Дорогомилово) Александр Артемьев, в нём говорилось, что распоряжение об участии в подготовке голосования региональных избиркомов и нижестоящих комиссий (ТИКов и УИКов) противоречит действующему законодательству, согласно которому избиркомы организуют только выборы и референдумы и не имеют отношения к общероссийскому голосованию.