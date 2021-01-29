Социальные сети блокируют фейки о несогласованных акциях

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Социальные сети начали блокировку фейковой информации о несогласованных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Они действуют таким образом в соответствии с требованиями Генпрокуратуры и Роскомнадзора.

Администрации соцсетей блокируют доступ к ложной информации, с завышенными показателями о количестве участников незаконных митингов, о якобы имевших место фактах насилия и столкновений, гибели участников акций, — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Роскомнадзора.

Отмечается, что, согласно статье 13.41 КоАП РФ, публикация запрещённой информации владельцем сайта или информационного онлайн-ресурса влечёт штраф в размере от 800 тысяч до 4 млн рублей. Сумма может быть увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки в случае повторного нарушения.

В Москве и других городах России проходят несогласованные массовые акции в поддержку Навального. По данным московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, на акцию в столице пришло порядка 300 человек.

Как писал NEWS.ru, в Москве со сбоями работает телефонная связь и интернет в точках сбора сторонников Навального. В частности, такие трудности наблюдаются возле станции метро «Сухаревская».