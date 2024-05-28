Социальная сеть «ВКонтакте» проанализировала тренды потребления контента «ВКонтакте»: вертикальные короткие видео являются самым быстрорастущим трендом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Социальная сеть «ВКонтакте» провела опрос пользователей и проанализировала тренды потребления контента в видео, клипах, музыке и других форматах постов. В опросе приняли участие 1200 человек из разных городов России. Оказалось, что вертикальные короткие видео являются самым быстрорастущим трендом, поскольку их смотрят 73% аудитории.

Другие форматы контента остаются востребованными, 69% пользователей слушают музыку, а 64% смотрят посты в социальной сети с картинками и фотографиями. Также 46% опрошенных выкладывают каждый день в социальную сеть истории.

Аудитория в зависимости от формата контента предпочитает разные темы. В коротких видео чаще смотрят ролики юмористического содержания, например, пародии, танцы или неудачные дубли, а также видео с животными. В длинных видео пользователи предпочитают смотреть сериалы и кино, например популярен фильм «Эмили». Среди изображений популярны кадры в формате «Было/стало», фотографии звезд, мемы, атмосферные пейзажи и эстетика ностальгии по 90-м годам.

Кроме того, опрос показал, что аудитория использует социальную сеть как основной источник информации. 68% пользователей находят интересные материалы в ленте новостей, а 64% — в сообществах.

Ранее стало известно, что с мая 2023 года по март 2024 года 7875 новых сообществ подключились к партнерской программе социальной сети «ВКонтакте». Среди них есть как популярные группы, так и небольшие тематические паблики. Благодаря новой стратегии компании по работе с создателями контента удалось поддержать новых авторов.