https://static.news.ru/photo/75cbda60-2702-11ea-a93c-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Ракова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Социальную гостиницу для детей с онкологическими заболеваниями откроют в столице.

Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По её словам, для этих целей правительство города передало в безвозмездное пользование фонду «Добрый дом» два здания на десять лет.

В гостинице смогут останавливаться члены семей детей, проходящих лечение в московских клиниках. Обычно ребенок, когда получает направление на лечение от онкологического заболевания, проводит в больнице около 20 дней, после чего ещё 6-12 месяцев проходит процедуры. Съём жилья в столице на такой длительный срок по карману не всем.

Теперь новая гостиница даст возможность семье находиться рядом с ребёнком в течение всего периода лечения, — передаёт RNS слова Раковой.

Ранее News.ru писал о том, что две несовершеннолетние пациентки скончались в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии имени Блохина в Москве. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе медучреждения.