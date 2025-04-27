Попробуйте приготовить терпуга в коптильне. Он получается невероятно нежным, с тонкой золотистой корочкой и насыщенным дымным ароматом. Мясо легко отделяется от костей, сохраняя сочность и пряные нотки маринада с чесночком.
Маринад (на 1 кг рыбы):
- 3 ст. л. оливкового масла;
- 2 ст. л. соевого соуса;
- 1 лимон (сок + цедра);
- 3 зубчика чеснока (давленого);
- 1 ч. л. паприки;
- 1 ч. л. сахара;
- соль, черный перец — по вкусу.
Приготовление:
- Рыбу почистить, удалить жабры, промыть и обсушить. Головы и хвосты оставить.
- Смешать все ингредиенты маринада, обильно натереть рыбу и оставить на 1,5–2 часа в холодильнике.
- Развести угли в коптильне (лучше использовать ольховую щепу).
- Коптить 40–50 минут при средней температуре.
Подавайте с зеленью, лимоном и хрустящим хлебом — это настоящий деликатес!
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