Хотите приготовить идеальный люля-кебаб, который получится как у профессионального мясника и мангальщика? Делимся проверенным рецептом, которым пользуются кавказские шеф-повара!
Ингредиенты:
- 500 г баранины (лопатка + грудинка);
- 1 луковица;
- 2 ч. л. зиры;
- 1 ч. л. сушеной кинзы;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Мясо прокрутите 2 раза через мясорубку с крупной решеткой.
- Лук натрите на терке, отожмите сок (добавляйте только мякоть!).
- Фарш вымешивайте 10 минут, пока не станет липким.
- Формовка. Насаживайте на широкие плоские шампуры, плотно прижимая.
- Жарка. Готовьте 8–10 минут над углями, постоянно поворачивая.
Важно: угли должны быть без пламени, с белым налетом. Также кавказские повара утверждают, что шампуры нельзя переворачивать чаще одного раза в минуту. Именно так вы добьетесь того, что ваши люля-кебабы будут сочными внутри с хрустящей корочкой снаружи! Это очень вкусно и ароматно.
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