Сочный и ароматный люля-кебаб на мангале: рецепт кавказских поваров

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите приготовить идеальный люля-кебаб, который получится как у профессионального мясника и мангальщика? Делимся проверенным рецептом, которым пользуются кавказские шеф-повара!

Ингредиенты:

500 г баранины (лопатка + грудинка);

1 луковица;

2 ч. л. зиры;

1 ч. л. сушеной кинзы;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Мясо прокрутите 2 раза через мясорубку с крупной решеткой. Лук натрите на терке, отожмите сок (добавляйте только мякоть!). Фарш вымешивайте 10 минут, пока не станет липким. Формовка. Насаживайте на широкие плоские шампуры, плотно прижимая. Жарка. Готовьте 8–10 минут над углями, постоянно поворачивая.

Важно: угли должны быть без пламени, с белым налетом. Также кавказские повара утверждают, что шампуры нельзя переворачивать чаще одного раза в минуту. Именно так вы добьетесь того, что ваши люля-кебабы будут сочными внутри с хрустящей корочкой снаружи! Это очень вкусно и ароматно.

Ранее стало известно, как приготовить шашлык в пивном маринаде.