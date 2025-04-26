Хотите удивить гостей на пикнике? Приготовьте сосиски в тесте на мангале — это просто, вкусно и невероятно ароматно! На приготовление хрустящих булочек у вас уйдет 15 минут.

Способ приготовления:

  1. Тесто: купите готовое слоеное или дрожжевое тесто. Раскатайте, нарежьте полосками.
  2. Сосиски: возьмите любимые (молочные, сырные, с пряностями — все что душе угодно). Оберните каждую тестом.
  3. Готовим: разогрейте мангал до среднего жара. Выложите булочки на решетку или насадите вдоль на шампуры. Поворачивайте каждые 5 минут, пока тесто не станет золотистым.

Все! Горячие, хрустящие снаружи и нежные внутри булочки с сочной сосиской готовы! Попробуйте — это очень вкусно. Такие сосиски в тесте понравятся и детям, и взрослым.

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