Хотите удивить гостей на пикнике? Приготовьте сосиски в тесте на мангале — это просто, вкусно и невероятно ароматно! На приготовление хрустящих булочек у вас уйдет 15 минут.
Способ приготовления:
- Тесто: купите готовое слоеное или дрожжевое тесто. Раскатайте, нарежьте полосками.
- Сосиски: возьмите любимые (молочные, сырные, с пряностями — все что душе угодно). Оберните каждую тестом.
- Готовим: разогрейте мангал до среднего жара. Выложите булочки на решетку или насадите вдоль на шампуры. Поворачивайте каждые 5 минут, пока тесто не станет золотистым.
Все! Горячие, хрустящие снаружи и нежные внутри булочки с сочной сосиской готовы! Попробуйте — это очень вкусно. Такие сосиски в тесте понравятся и детям, и взрослым.
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