Сочные рубленые котлетки из куриного филе: максимум вкуса, минимум калорий

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Рубленые котлеты из куриного филе с добавлением помидоров и сыра — обалденное блюдо, которое понравится как мужчинам за счет своей сочности, так и женщинам из-за сниженного количества калорий по сравнению с другими видами котлет.

Ингредиенты:

куриное филе — 2 шт.;

помидоры — 1 шт.;

сыр — 70 гр.;

яйцо — 1 шт.;

сметана — 2 ст. л. (можно заменить майонезом);

мука — 2 ст. л;

зелень, соль, перец, специи — по вкусу.

Способ приготовления:

Нарежьте куриное филе на мелкие квадратики (если у вас замороженное филе, нарежьте, не размораживая до конца, так только легче!). Сыр потрите на крупной терке, помидор нарежьте кубиком. Смешайте все в одной миске, добавьте муку, яйцо, сметану, зелень, специи. Разогрейте сковороду, выкладывайте тесто ложкой. Обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.

В таких котлетках — максимум вкуса и минимум калорий. Их можно есть с любым гарниром или просто с салатом. Это очень вкусно! И всего около 150 ккал на 100 г.

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