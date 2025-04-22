Рубленые котлеты из куриного филе с добавлением помидоров и сыра — обалденное блюдо, которое понравится как мужчинам за счет своей сочности, так и женщинам из-за сниженного количества калорий по сравнению с другими видами котлет.
Ингредиенты:
- куриное филе — 2 шт.;
- помидоры — 1 шт.;
- сыр — 70 гр.;
- яйцо — 1 шт.;
- сметана — 2 ст. л. (можно заменить майонезом);
- мука — 2 ст. л;
- зелень, соль, перец, специи — по вкусу.
Способ приготовления:
- Нарежьте куриное филе на мелкие квадратики (если у вас замороженное филе, нарежьте, не размораживая до конца, так только легче!).
- Сыр потрите на крупной терке, помидор нарежьте кубиком.
- Смешайте все в одной миске, добавьте муку, яйцо, сметану, зелень, специи.
- Разогрейте сковороду, выкладывайте тесто ложкой. Обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.
В таких котлетках — максимум вкуса и минимум калорий. Их можно есть с любым гарниром или просто с салатом. Это очень вкусно! И всего около 150 ккал на 100 г.
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