Рубленые котлеты из куриного филе с добавлением помидоров и сыра — обалденное блюдо, которое понравится как мужчинам за счет своей сочности, так и женщинам из-за сниженного количества калорий по сравнению с другими видами котлет.

Ингредиенты:

  • куриное филе — 2 шт.;
  • помидоры — 1 шт.;
  • сыр — 70 гр.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сметана — 2 ст. л. (можно заменить майонезом);
  • мука — 2 ст. л;
  • зелень, соль, перец, специи — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Нарежьте куриное филе на мелкие квадратики (если у вас замороженное филе, нарежьте, не размораживая до конца, так только легче!).
  2. Сыр потрите на крупной терке, помидор нарежьте кубиком.
  3. Смешайте все в одной миске, добавьте муку, яйцо, сметану, зелень, специи.
  4. Разогрейте сковороду, выкладывайте тесто ложкой. Обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.

В таких котлетках — максимум вкуса и минимум калорий. Их можно есть с любым гарниром или просто с салатом. Это очень вкусно! И всего около 150 ккал на 100 г.

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