Любите мясо на углях, но не хотите ждать летнего сезона и возиться с мангалом? Тогда рецепт шашлыка из курицы в аэрогриле — то, что вам нужно. Сочные кусочки мяса, румяная корочка и тот самый вкус, который мы так ценим в блюдах на углях, — все это можно воссоздать у себя дома. В новом материале NEWS.ru расскажем, как приготовить шашлык из курицы в аэрогриле — быстро, легко и вкусно.