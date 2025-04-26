Любите мясо на углях, но не хотите ждать летнего сезона и возиться с мангалом? Тогда рецепт шашлыка из курицы в аэрогриле — то, что вам нужно. Сочные кусочки мяса, румяная корочка и тот самый вкус, который мы так ценим в блюдах на углях, — все это можно воссоздать у себя дома. В новом материале NEWS.ru расскажем, как приготовить шашлык из курицы в аэрогриле — быстро, легко и вкусно.
Для готовки вам понадобится
Филе курицы — 0,8 кг
Лучок — несколько головок
Шестипроцентный уксус — 30 мл
Минеральная вода с газом — 150 мл
Свежемолотый перец — по вкусу
Масло растительное — 30 мл
Зира — чайная ложка
Соль — по вкусу
Паприка — чайная ложка
Способ приготовления
- Филе нарезать крупными кубиками.
- Лук превратить в кольца.
- Смешать все ингредиенты в миске с высокими стенками. Перемешать. Накрыть крышкой.
- Оставить мясо в готовом маринаде на несколько часов.
- Разогреть аэрогриль до 200 градусов.
- Филе аккуратно распределить по решетке или в корзине. Следите, чтобы кусочки лежали свободно и не прикасались друг к другу.
- Жарить всего 20 минут. Через 10 минут откройте аэрогриль, чтобы перевернуть кусочки.
- Время может немного варьироваться в зависимости от модели аэрогриля — ориентируйтесь по корочке и сочному центру.
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