Сочники с творогом, как из кафетериев СССР! Современным детям понравится

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Сочники с творогом, как из кафетериев СССР! Современные дети будут в восторге. Эти нежные творожные лодочки с хрустящей корочкой помнят все, кто заглядывал в советские кафетерии. Готовятся просто, а исчезают со стола мгновенно!

Ингредиенты для теста: 250 г муки, 125 г сливочного масла, 100 г сахара, 1 яйцо, щепотка соли

Ингредиенты для начинки: 400 г творога, 1 яйцо, 3 ст. л. сахара, 1 ст. л. манки, ванилин

Приготовление:

1. Растёртое масло смешайте с мукой до крошки, добавьте яйцо и сахар. Замесите тесто, охладите 30 минут.

2. Для начинки творог протрите через сито, смешайте с остальными ингредиентами.

3. Раскатайте тесто (3 мм), вырежьте кругами. На одну сторону выложите 1 ст. л. начинки, закройте второй половиной. Чтобы получилось как ракушка с начинкой.

4. Выпекайте 20 минут при 180 °C до золотистости.

Секрет вкуса: советские сочники обильно смазывали сливочным маслом сразу из духовки!

Подавайте тёплыми со сметаной или вареньем.

Современным детям можно добавить в начинку изюм или кусочки шоколада — съедят ещё быстрее!

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