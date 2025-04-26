Сочная скумбрия на мангале: рецепт маринада, от которого пальчики оближешь

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Хотите приготовить скумбрию так, чтобы мясо было сочным, а корочка — ароматной? Вот проверенный рецепт для идеального результата! Главное, не поленитесь и за 30 минут до приготовления замаринуйте рыбку.

Маринад (на 2 рыбины):

3 ст. л. оливкового масла;

2 ст. л. лимонного сока;

2 зубчика чеснока (давленого);

1 ч. л. паприки;

1 ч. л. соли;

1/2 ч. л. черного перца;

пучок свежего укропа.

Приготовление:

Разделайте скумбрию: удалите голову, внутренности, разрежьте вдоль хребта. Замаринуйте: натрите смесью масла, специй и зелени, оставьте на 30 минут. Жарьте на решетке 5–7 минут с каждой стороны над углями без пламени.

Скумбрия в таком маринаде получается настолько вкусной, что пальчики оближешь! Мясо пропитывается дымком, остается нежным внутри, а кожица покрывается хрустящей корочкой.

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