Хотите приготовить скумбрию так, чтобы мясо было сочным, а корочка — ароматной? Вот проверенный рецепт для идеального результата! Главное, не поленитесь и за 30 минут до приготовления замаринуйте рыбку.
Маринад (на 2 рыбины):
- 3 ст. л. оливкового масла;
- 2 ст. л. лимонного сока;
- 2 зубчика чеснока (давленого);
- 1 ч. л. паприки;
- 1 ч. л. соли;
- 1/2 ч. л. черного перца;
- пучок свежего укропа.
Приготовление:
- Разделайте скумбрию: удалите голову, внутренности, разрежьте вдоль хребта.
- Замаринуйте: натрите смесью масла, специй и зелени, оставьте на 30 минут.
- Жарьте на решетке 5–7 минут с каждой стороны над углями без пламени.
Скумбрия в таком маринаде получается настолько вкусной, что пальчики оближешь! Мясо пропитывается дымком, остается нежным внутри, а кожица покрывается хрустящей корочкой.
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