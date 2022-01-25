«Сочинили»: Вассерман о возникновении украинцев

Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду», член парламентского комитета по просвещению Анатолий Вассерман, выступая на пленарном заседании, заявил, что украинский народ создан искусственно. Соответствующую запись опубликовал в Telegram-канале телеведущий Владимир Соловьёв.

Они сочинили украинский народ и теперь пытаются его создать любыми доступными им средствами, в основном, террором. Нельзя им потакать! — заявил Вассерман.

По мнению Вассермана, украинских националистов не может быть без нации, а нации нет. Он напомнил, что в своё время террористическая шайка, лживо назвавшая себя Украинской повстанческой армии (УПА, организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России), уничтожила тех, кого сама же считала украинцами, больше всех остальных вместе взятых. Тех террористов «крышевали» немцы, уточнил Вассерман, а сейчас — «американцы».

Он также сделал прогноз о нападении Украины на Россию. По его мнению, оно состоится в августе, чтобы «поднять шансы Демократической партии на парламентских выборах 8 ноября в США».

Ранее стало известно, что президента Украины Владимира Зеленского попросили вернуть националисту Степану Бандере звание Героя Украины. Соответствующее заявление на имя главы государства направил Львовский областной совет. По мнению депутатов, деятельность Бандеры была символом борьбы государства за независимость.