Собянин заявил об отсутствии в России второй волны коронавируса

https://static.news.ru/photo/ae93bb76-ef55-11ea-a7ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Второй волны коронавируса в России нет, То, что сейчас наблюдается в разных регионах, является первой волной эпидемии. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сегодня говорят о второй волне пандемии, на самом деле это не вторая волна — это прохождение первой волны разными регионами. Одни регионы прошли, как Москва, в основном эту ситуацию. Она не исчезла, но максимальные значения ушли, — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, в некоторых регионах эпидемия только начала подступать, ряд субъектов находятся в её эпицентре. По словам столичного градоначальника, из-за разных сроков прохождения пандемии COVID-19 очень важна «настройка по регионам и иногда по городам и муниципалитетам».

Ранее, как писал NEWS.ru, Собянин сообщил, что массовая вакцинация от коронавируса в Москве начнётся ближе к концу 2020 года. При этом, как отметил мэр, пострегистрационные испытания вакцины от COVID-19 стартуют в Москве уже на следующей неделе. Они будут длиться от двух до шести месяцев.

Массовое производство вакцины ожидается не ранее декабря-января. Как подчеркнул Собянин, в первую очередь будут вакцинировать людей из групп риска. В частности, журналистов, которые работают «на передовой», врачей, сотрудников правоохранительных органов и занятых в сфере торговли и ЖКХ.