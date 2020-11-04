Собянин заявил об обострении ситуации с COVID-19 в Москве

https://static.news.ru/photo/a7576a42-1f34-11eb-9e52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с коронавирусом в Москве в начале этой недели вновь начала обостряться, это можно проследить по числу новых случаев заражения. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.

По словам градоначальника, стабилизировать ситуацию с COVID-19 помогает перевод части офисных работников на удалёнку, переход школьников на дистанционное обучение и строгое соблюдение масочного режима. Благодаря этому динамика вновь выявляемых случаев заражения снизилась за последние две недели.

Но в начале этой недели ситуация снова стала обостряться. Это видно по количеству вновь выявляемых больных и госпитализаций, — написал мэр в своём личном блоге.

Собянин отметил, что в столице учащиеся 6–11-х классов находятся на дистанционном обучении уже три недели. По его словам, за это время доля заразившихся коронавирусом старшеклассников сократилась практически вдвое.

Это значит, что они сами меньше болеют и меньше заражают своих близких, — написал градоначальник.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Москве режим дистанционного обучения для школьников 6–11-х классов продлён до 22 ноября. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.