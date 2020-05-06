Собянин заявил о возобновлении работы промышленности в Москве

https://static.news.ru/photo/d6a138ce-8fa0-11ea-ac45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об ослаблении введённых из-за коронавируса мер. По его словам, в городе возобновят работу промышленные предприятия и стройки.

Они начнут действовать с 12 мая, отметил он в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.

На протяжении двух недель в Москве не растёт число тяжёлых больных, это говорит о стабилизации ситуации, — подчеркнул он.

Политик добавил, что считает преждевременным снятие ограничений для сферы услуг.

Глава государства поддержал решение градоначальника.

Ранее NEWS.ru писал, что с 28 марта в стране заработал режим самоизоляции населения. Закрыты все культурные и развлекательные заведения, общепит, магазины, за исключением продуктовых и аптек.

ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года, 11 марта 2020 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,6 млн человек, погибли свыше 257 тысяч, выздоровели более 1,2 млн.

В России на 6 мая общее число инфицированных достигло 165 929 (+10 559 за последние сутки), 21 327 пациентов выздоровели (+1462 за последние сутки), умерли 1537 человек (+86 за последние сутки). В Москве 85 937 заболевших (+5858 за последние сутки), выздоровели 8458 (+588 за последние сутки), 866 умерли (+50 за последние сутки).