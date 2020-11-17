Собянин заявил о стабилизации заболеваемости COVID-19 среди пожилых людей

В Москве стабилизировалась ситуация с заболеваемостью коронавирусом среди жителей старше 65 лет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Стабилизировалась и заболеваемость в основной группе риска, среди москвичей старше 65 лет — 5–6 тысяч случаев в неделю, — написал градоначальник на своём сайте.
В России, согласно последним данным, за минувшие сутки выявлено 22,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране за время пандемии заболели свыше 1,9 млн человек. Из них выздоровели более 1,4 млн.
Количество смертельных исходов из-за коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в России за сутки увеличилось на 442 против 303 днём ранее. Это рекордный показатель с начала пандемии. Всего от недуга в РФ скончался 33 931 пациент.
Москва остаётся лидером по уровню заболеваемости COVID-19 в стране. За минувшие сутки в столице было выявлено 5,8 тысячи новых случаев заражения. Всего в Москве заболели более полумиллиона человек, из которых 3771 тысячи выздоровели и 7,9 тысячи скончались.
Как писал NEWS.ru, в Москве до 6 декабря продлили дистанционное обучение для школьников 6–11-х классов. Как сообщил Сергей Собянин, эта мера спасёт здоровье и жизнь многих москвичей. По его словам, число выявляемых случаев заражения коронавирусом продолжает расти. На прошлой неделе количество заболевших в столице выросло на 41 тысячу, что в полтора раза больше показателя начала октября.