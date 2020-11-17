Собянин заявил о стабилизации заболеваемости COVID-19 среди пожилых людей

https://static.news.ru/photo/4acace90-28b7-11eb-aefe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве стабилизировалась ситуация с заболеваемостью коронавирусом среди жителей старше 65 лет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Стабилизировалась и заболеваемость в основной группе риска, среди москвичей старше 65 лет — 5–6 тысяч случаев в неделю, — написал градоначальник на своём сайте.

В России, согласно последним данным, за минувшие сутки выявлено 22,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране за время пандемии заболели свыше 1,9 млн человек. Из них выздоровели более 1,4 млн.

Количество смертельных исходов из-за коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в России за сутки увеличилось на 442 против 303 днём ранее. Это рекордный показатель с начала пандемии. Всего от недуга в РФ скончался 33 931 пациент.

Москва остаётся лидером по уровню заболеваемости COVID-19 в стране. За минувшие сутки в столице было выявлено 5,8 тысячи новых случаев заражения. Всего в Москве заболели более полумиллиона человек, из которых 3771 тысячи выздоровели и 7,9 тысячи скончались.

Как писал NEWS.ru, в Москве до 6 декабря продлили дистанционное обучение для школьников 6–11-х классов. Как сообщил Сергей Собянин, эта мера спасёт здоровье и жизнь многих москвичей. По его словам, число выявляемых случаев заражения коронавирусом продолжает расти. На прошлой неделе количество заболевших в столице выросло на 41 тысячу, что в полтора раза больше показателя начала октября.