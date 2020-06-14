Собянин заявил о следующем этапе снятия ограничений в Москве с 16 июня

Москва готова к переходу к очередному этапу снятия ограничений с 16 июня, введённых из-за пандемии коронавируса, сообщил мэр города Сергей Собянин.
По его словам, работу возобновят летние веранды ресторанов и кафе, библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, которые предоставляют услуги гражданам и бизнесу.
Снимаются ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках, — добавил он.
Собянин
Ранее NEWS.ru писал, что Сергей Собянин назвал самый сложный период в борьбе с коронавирусной инфекцией.
8 июня мэр Москвы подтвердил отмену ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, с 9 июня 2020 года. В частности, были отменены режим самоизоляции, пропускная система и график прогулок. Вновь для посетителей открылись салоны красоты, парикмахерские, фотоателье и ветеринарные клиники.
За минувшие сутки в столице выявлено 1359 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 1549 человек, 53 пациента умерли. Москва остаётся лидером по числу заразившихся и вновь выявленных случаев. Всего в городе с начала эпидемии зарегистрировано 207264 заболевших.
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