Собянин заявил о следующем этапе снятия ограничений в Москве с 16 июня

https://static.news.ru/photo/5c1616d6-aee7-11ea-ae17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва готова к переходу к очередному этапу снятия ограничений с 16 июня, введённых из-за пандемии коронавируса, сообщил мэр города Сергей Собянин.

По его словам, работу возобновят летние веранды ресторанов и кафе, библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, которые предоставляют услуги гражданам и бизнесу.

Снимаются ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках, — добавил он.

Собянин отметил , что со вторника горожане смогут посетить музеи, выставки и зоопарки, а также спортивные мероприятия при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.

Ранее NEWS.ru писал, что Сергей Собянин назвал самый сложный период в борьбе с коронавирусной инфекцией.

8 июня мэр Москвы подтвердил отмену ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, с 9 июня 2020 года. В частности, были отменены режим самоизоляции, пропускная система и график прогулок. Вновь для посетителей открылись салоны красоты, парикмахерские, фотоателье и ветеринарные клиники.

За минувшие сутки в столице выявлено 1359 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 1549 человек, 53 пациента умерли. Москва остаётся лидером по числу заразившихся и вновь выявленных случаев. Всего в городе с начала эпидемии зарегистрировано 207264 заболевших.