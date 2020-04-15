Собянин заявил о скором усилении контроля за соблюдением пропускного режима

https://static.news.ru/photo/421a53ce-7f2f-11ea-bd65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с каждым днём контроль за наличием пропусков для передвижения по Москве будет ужесточаться.

Об этом он сказал в ходе общения с членами Клинического комитета по COVID-19, проходившего в режиме видеоконференции. По словам градоначальника, таким образом в столице наращивается режим самоизоляции, введённый в качестве меры по борьбе с коронавирусом, передаёт ТАСС.

С этой недели в городе вводятся электронные пропуска, контроль за которыми будет с каждым днём усиливаться, — сказал он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что более 90% водителей машин, которых сотрудники ГИБДД проверили на въездах в Москву 15 апреля, имели необходимые цифровые пропуска.