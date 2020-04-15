Собянин заявил о скором усилении контроля за соблюдением пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с каждым днём контроль за наличием пропусков для передвижения по Москве будет ужесточаться.
Об этом он сказал в ходе общения с членами Клинического комитета по COVID-19, проходившего в режиме видеоконференции. По словам градоначальника, таким образом в столице наращивается режим самоизоляции, введённый в качестве меры по борьбе с коронавирусом,
С этой недели в городе вводятся электронные пропуска, контроль за которыми будет с каждым днём усиливаться, — сказал он.
Ранее NEWS.ru писал о том, что более 90% водителей машин, которых сотрудники ГИБДД проверили на въездах в Москву 15 апреля, имели необходимые цифровые пропуска.
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