Число смертей от коронавируса в столичных клиниках растёт. Ситуация остаётся крайне сложной. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, передаёт ТАСС.

По его словам, ситуация с коронавирусом в мегаполисе остаётся крайне сложной. Количество новых случаев сохраняется примерно на одном уровне, но он очень высокий, наибольший за всё время пандемии.

Количество смертей в госпиталях также за последнюю неделю выросло, — подчеркнул он.

Кроме того, выросло количество госпитализаций. Сейчас в городе больные коронавирусом занимают почти 15 тысяч коек, что чрезвычайно много, если учитывать, что значительная часть пациентов болеют тяжело или кране тяжело.

Ранее глава города отмечал, что в результате введения новых ограничений жители столицы стали активнее записываться на вакцинацию — до 86 тысяч в сутки. Собянин призвал москвичей беречь себя и привиться от коронавируса при первой же возможности.

В Москве 28 июня вступили в силу новые правила, согласно которым посещение ресторанов и кафе, а также мероприятий с численностью участников свыше 500 человек возможно только по QR-коду. Его могут получить прошедшие процедуру вакцинации, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев или имеющие отрицательный ПЦР-тест, срок действия которого составляет три дня.