Собянин заявил о предотвращении взрывного роста заболеваемости COVID-19

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Временные ограничения на передвижения, введённые на территории Москвы в связи с пандемией коронавирусной инфекции нового типа, продлеваются до 1 мая. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Глава столицы отметил, что в течение первых дней действия ограничении властям удалось существенно снизить уровень передвижения граждан по городу на транспорте. За это время в Москве интегрировали систему цифровых пропусков,...