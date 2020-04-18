Общество

Собянин заявил о предотвращении взрывного роста заболеваемости COVID-19

09:53, 18 апреля 2020
Сергей Собянин Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столице удалось избежать взрывного роста распространения коронавирусной инфекции.

По словам мэра, московские поликлиники сейчас переходят в более стабильный режим работы, быстрого роста заболеваемости удалось избежать.

Считаю, что эффект «сглаживания», недопущения взрывного роста заболеваемости на этом этапе достигнут. Это — первая, скромная, но очень важная победа, — написал Собянин в своём блоге.

Как сообщал NEWS.ru ранее, временные ограничения на передвижения, введённые на территории Москвы в связи с пандемией коронавирусной инфекции нового типа, продлеваются до 1 мая. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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