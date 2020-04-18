Собянин заявил о предотвращении взрывного роста заболеваемости COVID-19

https://static.news.ru/photo/99be5fc6-8141-11ea-b13d-fa163e074e61_660.jpgСергей СобянинФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столице удалось избежать взрывного роста распространения коронавирусной инфекции.
По словам мэра, московские поликлиники сейчас переходят в более стабильный режим работы, быстрого роста заболеваемости удалось избежать.
Считаю, что эффект «сглаживания», недопущения взрывного роста заболеваемости на этом этапе достигнут. Это — первая, скромная, но очень важная победа, — написал Собянин в своём блоге.
Как сообщал NEWS.ru ранее, временные ограничения на передвижения, введённые на территории Москвы в связи с пандемией коронавирусной инфекции нового типа, продлеваются до 1 мая. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.