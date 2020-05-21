Собянин заявил о позитивной ситуации с коронавирусом в Москве

https://static.news.ru/photo/206f3032-9b7c-11ea-9863-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы рассказал о результатах тестирования на коронавирус в столице. По его словам, в настоящий момент ситуацию можно оценить как позитивную.

Он отметил, что каждый день проводится около 50 тысяч анализов. В результате выявляемость достигает 2,5 — 3 тысяч, передаёт РИА Новости.

Это много, конечно, но это уровень примерно месячной давности. Мы в пике выявляли больше шести тысяч, то есть выявляемость упала в два раза, — подчеркнул он.

Политик добавил, что такой показатель является серьёзным маркером, несмотря на то, что выявляют далеко не всех больных COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что с 15 мая власти Москвы запустили программу по бесплатному тестированию на антитела к коронавирусу, но для сдачи анализа нужно приглашение. Эти приглашения рассылаются случайно выбранным горожанам. Таким образом выявляются три группы населения: пациенты с лёгкой или средней тяжестью коронавируса, переболевшие и бессимптомные носители.