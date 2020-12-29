Собянин заявил о пике заболеваемости COVID-19 в Москве

https://static.news.ru/photo/24ae3528-49ee-11eb-b4de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сейчас в Москве на амбулаторном и стационарном лечении от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) находятся около 130 тысяч человек, рассказал глава города Сергей Собянин. Он добавил, что мегаполис в данный момент на пике заболеваемости.

Таких значений [заболеваемости COVID-19] не было за весь период [пандемии], — рассказал руководитель региона в эфире Первого канала.

Чиновник отметил, что каникулы для школьников в столице продлеваются до 17 января 2021 года. Подведомственные мэрии колледжи, спортшколы и учреждения дополнительного образования также уходят на длинные каникулы. Кроме того, власти города рекомендовали негосударственным учреждениям принять аналогичное решение. В период каникул занятий не будет даже дистанционно.

Собянин также подтвердил, что столичные пункты вакцинации от коронавируса в столице будут закрыты 31 декабря и 1 января. В своём блоге градоначальник призвал москвичей не откладывать получение прививки.

Привиться можно в 70 пунктах, открытых на базе поликлиник. Они работают с 08:00 до 20:00. При обращении необходимо предъявить паспорт, полис ОМС и документ, подтверждающий работу в компании, сотрудники которой имеют приоритетное право на вакцинацию.

С 30 декабря работники строительного комплекса и студенты колледжей и вузов Москвы старше 18 лет с 30 декабря смогут записаться на получение прививки от COVID-19, передавал NEWS.ru.