Собянин заявил о готовности к любым негативным сценариям по COVID-19

https://static.news.ru/photo/82eb4abc-f684-11ea-bfb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Москва готова к любым негативным сценариям развития коронавируса, в столице есть все необходимые лекарства и технологии. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Все необходимые лекарства, необходимые технологии, которые на сегодняшний день есть, утверждены Минздравом, в Москве действуют. И мы готовы к любым негативным сценариям, но я надеюсь, что их не будет, — цитирует его РИА Новости.

Мэр столицы отметил, что в городе свободны примерно 60% коек для пациентов с коронавирусом. Этот показатель контролируется вместе с Минздравом. Кроме того, по словам градоначальника, на испытания вакцины от коронавируса в Москве записались на 10 тысяч человек больше, чем необходимо.

Как писал NEWS.ru, ранее Собянин заявил, что столица смогла полностью подготовиться к осенне-зимнему сезону несмотря на пандемию коронавируса. По его словам, сроки начала подготовительных работ к отопительному сезону в 2020 году сильно сдвинулись из-за пандемии коронавируса. В связи с этим возникла необходимость создания дополнительных бригад, сотрудники ЖКХ работали круглосуточно.