https://static.news.ru/photo/a707202c-62bb-11ea-b078-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о профилактических мерах, которые были приняты, чтобы город продолжал жить обычной жизнью.

Как отметил градоначальник, пока совместными усилиями с федеральным штабом и Роспотребнадзором властям удаётся предотвращать массовое распространение инфекции. Однако, видя, что происходит в Европе, в Москве были переведены в режим повышенной готовности основные городские службы — амбулаторное и стационарное звено здравоохранения, ЖКХ и транспорт.

По словам Собянина, в Москву прилетают тысячи людей со всего света, поэтому вряд ли она сможет избежать новых случаев заболевания.

Мы досрочно открыли новую больницу в Коммунарке — огромный лечебный корпус с современной системой вентиляции и обеззараживания воздуха, великолепным оборудованием и двухместными палатами, — рассказал мэр «Вечерней Москве».

По словам Собянина, в случае вспышки вируса власти также готовят проект строительства временной больницы из быстровозводимых конструкций. В детских садах и школах детям ежедневно измеряют температуру, а заболевшим взрослым следует остаться дома и взять больничный лист.

Мэр также подчеркнул, что в настоящее время нет необходимости отменять в Москве спортивные соревнования и массовые мероприятия.

Пока такой необходимости нет и, надеюсь, не будет. Город продолжает жить обычной жизнью. Нужно лишь соблюдать введённые ограничения и применять меры профилактики, рекомендованные врачами, — отметил Собянин.

Ранее NEWS.ru писал, что в вагонах московского метро, чтобы не допустить распространения вирусов, теперь ежедневно проводится влажная уборка с антисептиком, чаще меняются воздушные фильтры, а салоны автобусов обрабатываются дезинфицирующими средствами и ультрафиолетовыми лампами.