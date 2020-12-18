Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 остаётся сложной

https://static.news.ru/photo/534f749e-4162-11eb-824e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве по-прежнему наблюдается сложная ситуация с COVID-19, число пациентов в больницах приближается к 13 тысячам, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Ситуация остаётся сложной, и количество больных, которые находятся в стационарах, приближается к 13 тысячам, многие из них болеют тяжело, поэтому надо беречь себя, — отметил Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, вводить жёсткие ограничения в связи с распространением коронавируса пока не будут.

Накануне новогодних праздников московские власти усилят контроль за соблюдением ограничительных мер, введённых в связи с распространением коронавируса. Будут проводиться проверки соблюдения масочно-перчаточного режима и социальной дистанции в торговых центрах, магазинах, на рынках и ярмарках. Кроме того, дополнительные проверочные мероприятия запланированы на катках, в кафе, ресторанах и других развлекательных заведениях.

Сергей Собянин своим указом запретил работу развлекательных заведений в ночное время на период с 13 ноября по 15 января. Он также отметил, что в связи с эпидситуацией массовых новогодних гуляний не будет, и порекомендовал жителям столицы провести праздники в кругу семьи. В столице руководителям предприятий предписано перевести на удалёнку не менее 30% сотрудников. Подобные ограничения были введены ещё в ряде регионов. По данным соцопросов, 75% россиян поддерживают их. Они считают, что данные меры помогут снизить число заражений коронавирусом, писал NEWS.ru.