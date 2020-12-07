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Собянин: за выходные в Москве привились от COVID-19 около 2 тысяч человек

14:39, 07 декабря 2020 28
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

За прошедшие выходные в Москве привились от коронавируса около двух тысяч человек. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

В выходные — в субботу и воскресенье — открыли прививочные пункты, в которых привилось за выходные около 2 тысяч человек, — цитирует его РИА Новости.

Ранее, 7 декабря, сообщалось, что за последние 24 часа в российской столице COVID-19 выявили ещё у 7279 человек. Общее число заразившихся в городе достигло 654 841.

При этом за сутки 76 человек с выявленным ранее COVID-19 скончались. Таким образом, с начала пандемии жертвами COVID-19 в Москве стали 9425 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Москвы в целях тестирования механизма массовой вакцинации с 4 декабря открыли электронную запись на прививку от коронавируса. Воспользоваться услугой смогут работники образования, здравоохранения и сотрудники городских социальных служб. С 5 декабря началась работа прививочных пунктов.

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