Собянин выделил гранты для поддержки отечественных сетей быстрого питания

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился выделить гранты для поддержки отечественных сетей быстрого питания. Условием получения гранта является открытие новых точек общественного питания в сегменте быстрого обслуживания, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.

Правительство Москвы утвердило порядок предоставления грантов предпринимателям на создание (расширение) сетей быстрого питания на территории города. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что сам размер выплат будет зависеть от нескольких показателей. В частности, речь идёт о размере торговых точек, количества сотрудников и ряда других особенностей их работы. Заявки на получение гранта будут приниматься с 28 марта по 30 июня 2022 года.

Ранее основатель роcсийской сети «Теремок» Михаил Гончаров заявил, что повторить модель ведения бизнеса и успех «Мaкдоналдса» в России вряд ли возможно, потому что компания работала над ним долгие годы, а отечественные рестораторы сравнимых возмoжностей не имеют.