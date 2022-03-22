Собянин выделил 7 млрд рублей на оказание соцпомощи москвичам

Мэр Москвы Сергей Собянин постановил выделить дополнительные 7 млрд рублей на оказание адресной социальной помощи жителям столицы, сообщает пресс-служба мэрии на официальном сайте. Помощь будет предоставлояться москвичам, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях.

Правительство Москвы приняло решение о выделении дополнительных средств в размере 7 миллиардов рублей на оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Адресная социальная помощь предоставляется гражданам в денежной форме и в виде электронного сертификата москвичам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, вызванной чрезвычайными происшествиями, утратой кормильца, потерей работы или снижением дохода семей с детьми ниже прожиточного минимума, — сообщается на сайте.

Собянин ранее объявил о мерах поддержки пищепрома и фармацевтики столицы. Он отметил, что в ближайшие дни запускаются программы льготного кредитования для предприятий обеих отраслей.

Он подчеркнул, что в последние годы эти отрасли в столице динамично развивались. По данным градоначальника, объём отгруженной продукции вырос на 40% благодаря серьёзным вложениям и программам импортозамещения. Это чрезвычайно важно и для экономики, и для безопасности города, добавил мэр.