Собянин ввёл выплаты медикам за вакцинацию сверх плана

В Москве введены стимулирующие выплаты медработникам за привлечение горожан к вакцинации или ревакцинации от коронавируса сверх установленных для медиков планов. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин, сообщается на сайте правительства Москвы.

Размер выплаты составит 200 рублей за одного привитого или ревакцинированного в возрасте от 18 до 60 лет и 400 рублей — за вакцинированного старше 60 лет.

Власти столицы полагают , что данная мера будет способствовать ускорению вакцинации горожан. В первую очередь пожилых людей, которые наиболее уязвимы к инфекции.

К настоящему времени в Москве первый компонент вакцины от коронавируса получили пять миллионов человек. Из них 1,1 млн — жители мегаполиса в возрасте старше 60 лет.

В Москве за минувшие сутки выявлено 3004 новых случая заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 65 человек. Смертность от COVID в столице растёт в течение последних четырёх дней.

Ранее сообщалось, что Собянин выделил около 700 млн рублей на борьбу с коронавирусом. В частности, средства будут направлены на заготовку плазмы для лечения больных.