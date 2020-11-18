Собянин ввёл новую льготную категорию граждан

Закон о мерах социальной поддержки в отношении детей войны подписал мэр Москвы Сергей Собянин, соответствующий документ представлен на сайте главы города.
Так, к детям войны относятся все жители Москвы, которые родились с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года. Им предоставят ежемесячные выплаты, а также бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте.
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Закон вступит в силу 1 января 2021 года.
Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, упрощающее опекунам и попечителям получение пособий. С 2021 года их оформление станет возможным через портал госуслуг.
Для получения мер соцподдержки гражданам не нужно будет предоставлять документы, подтверждающие статус опекуна или попечителя.