https://static.news.ru/photo/4364688c-219c-11ea-982b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ответственность за судьбы фигурантов так называемого «московского дела», осуждённых по статьям за участие в массовых беспорядках, должны нести лидеры оппозиции. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

В ходе общения с депутатами Мосгордумы он заверил, что чувствует и личную ответственность, однако напомнил о том, что с участниками согласованных акций подобного не происходит.

По его словам, «в Москве проходят даже не десятки, а сотни согласованных митингов, на которые приходят миллионы людей». При этом, подчеркнул мэр, «никого не арестовывают, не задерживают, дубинками не бьют».

Ответственность за то, что пострадали люди, что произошел такой конфликт, что люди сегодня отбывают сроки, в первую очередь тех провокаторов, которые их погнали туда, — приводит слова Собянина РИА Новости.

Он отметил, что нет такого города в мире, где было бы разрешено перекрывать улицы или блокировать органы государственной власти.

Не согласованные с властями митинги проходили в Москве во второй половине лета 2019 года. По официальным данным, полиция задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек. В отношении некоторых впоследствии были возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Часть фигурантов были оштрафованы или приговорены к реальным срокам заключения.

Ранее NEWS.ru писал, что новый глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев решил не показывать Владимиру Путину доклад члена Совета Николая Сванидзе о летних протестах и «московском деле». По его мнению, доклад нужно доработать.