Собянин внёс инициативу о штрафах для водителей за нарушение ночной тишины

Мэр Москвы Сергей Собянин внёс в Мосгордуму поправки о штрафах и эвакуации машин за нарушение тишины и покоя ночью. Об этом он сообщил на своём официальном сайте.

Он предложил запретить в столице ездить на транспортных средствах, глушители которых нарушают тишину в ночное время. Также повысить штраф за намеренное нарушение тишины в 10 раз — до 5 000 рублей.

При этом для машин, мощность двигателя которых больше 200 л.с., к штрафу прибавлять по 250 рублей за каждые 10 л.с. Для мотоциклов прибавлять штраф начиная с 50 л.с., для водителей грузовиков — с 250 л.с.

Кроме того, по инициативе мэра Москвы, фиксировать нарушения должны камеры с шумомерами. Машины и мотоциклы с модифицированными глушителями нужно увозить на специальную стоянку, пока владелец не вернёт штатный глушитель.

Ранее Сергей Собянин говорил, что намерен внести в Мосгордуму проект закона о наказании за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами. Он назвал нынешние административные штрафы «никакими».