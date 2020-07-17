Собянин: власти Москвы избежали гуманитарной катастрофы из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/519e3d76-c81b-11ea-84f8-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Москвы избежали гуманитарной катастрофы в мегаполисе из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, руководство города не допустило паники, сохранило порядок и устойчивость.

Чиновник добавил, что обладателями коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве являются уже 60% жителей, передаёт РИА Новости.

Мэрия надеется избежать новой жёсткой вспышки коронавирусной инфекции в городе, а повторное введение ограничений на работу предприятий и режима самоизоляции выглядит маловероятным.

В настоящее время в Москве отменены почти все введённые в связи с пандемией ограничения. С 13 июля все работники могут возвращаться в офисы, студенты — посещать вузы, абитуриенты и выпускники — сдавать экзамены в очной форме. Отменяется запрет на очные занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах, на курсах для детей и взрослых. Возобновляют работу детские лагеря, секции, кружки, аттракционы, парки культуры и отдыха, культурные центры.

Под запретом пока остаются массовые и развлекательные мероприятия на открытом воздухе из-за невозможности обеспечить соблюдение социальной дистанции между зрителями. Кроме того, кинотеатры, театры и концертные залы останутся закрытыми до 1 августа.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что число заражений коронавирусом в России в ближайшей перспективе продолжит снижаться. Вместе с тем, отметил он, это не повод расслабляться. Он призвал россиян внимательнее относиться к своему состоянию и здоровью близких.

По состоянию на 17 июля в РФ официально зарегистрировано 759,2 тысячи случаев инфицирования COVID-19, из них 6,4 тысячи — за минувшие сутки. В общей сложности 12,1 тысячи россиян стали жертвами коронавируса, около 539,4 тысячи пациентов выздоровели. Сейчас число заболевших составляет 207,7 тысячи человек.