Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что встречался с Юрием Лужковым в последние годы довольно часто. Глава столицы отметил тонус, в котором постоянно находился его предшественник.
С Лужковым встречались в последний период довольно-таки часто: в этом году раза четыре или пять. У него был такой драйв, он был заряжен делом, рассказывал про сельское хозяйство, про то предприятие, которым он занимался, — отметил Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр».
Как ранее писал NEWS.ru, помощник президента РФ Игорь Левитин рассказал, что Юрий Лужков оказал большую поддержку развитию экономики и транспортной системы страны. Одним из важнейших итогов этой деятельности стало решение о строительстве скоростной автомагистрали Москва — Санкт-Петербург.
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