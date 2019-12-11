Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что встречался с Юрием Лужковым в последние годы довольно часто. Глава столицы отметил тонус, в котором постоянно находился его предшественник.

С Лужковым встречались в последний период довольно-таки часто: в этом году раза четыре или пять. У него был такой драйв, он был заряжен делом, рассказывал про сельское хозяйство, про то предприятие, которым он занимался, — отметил Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр».