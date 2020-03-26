https://static.news.ru/photo/330dd110-6ec9-11ea-aff4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Walter Bibikow/Danita Delimont/Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что через столицу проехала половина туристов, возвращающихся из-за границы. По его словам, с французского горнолыжного курорта Куршевель в город завезли «чемодан вирусов».

Он заявил, что около 50% жителей мегаполиса в настоящий момент находится на карантине. Кроме того, политик порекомендовал проверять всю информацию о коронавирусе.

Не потому что доверяю или не доверяю. Просто степень извращения на уровне разных структур иногда доходит до такого уровня, что и фейками не придумаешь, — сказал он в эфире телеканала ТВЦ.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рекомендовал пожилым людям и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, с 26 марта по 14 апреля соблюдать домашний режим. Как писал NEWS.ru, пенсионеры получат материальную помощь в размере четырёх тысяч рублей и отсрочку по оплате услуг ЖКХ.

На 25 марта в мире число заразившихся коронавирусом превышает 430 тысяч человек. Число выздоровевших составляет более 109 тысяч. К летальному исходу заболевание привело в 18,9 тысячи случаев.

В России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек.