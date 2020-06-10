Собянин: в Москве в период пандемии не было ни дня дефицита коек

https://static.news.ru/photo/0d8777f6-ab10-11ea-94ef-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: АГН «Москва»

Москвичи, тяжело переносившие коронавирус, были обеспечены всем необходимом, в том числе системами искусственной вентиляции лёгких. Не было дефицита коек в реанимации, заявил градоначальник Сергей Собянин.

У нас не было ни одного дня, когда был бы дефицит коек в реанимации. Более того, мы на подготовительных, еще на первичных этапах амбулаторной помощи, исключили огромное количество людей, оказав им помощь, и они не дошли до тяжелого состояния, — отметил мэр Москвы.

По его словам, в московских больницах были спасены 65 тыс. тяжелых больных в разных стадиях. Он подчеркнул, что эта заслуга врачей, которые боролись за каждую жизнь, передаёт «Интерфакс».

Число выздоровевших от этой инфекции на данный момент в РФ составляет 252 783 человека (+10 386 за сутки), скончались от COVID-19 6358 человек (+216 за сутки).

Ранее NEWS.ru писал, что главный санитарный врач России Анна Попова выступает за сохранение масочного режима и дезинфекции на всей территории России. Она подчеркнула, что хорошие эпидемиологические показатели в различных регионах не должны приводить к немедленному переходу от одного этапа ограничений к другому.