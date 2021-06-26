Собянин: в Москве работает колл-центр для решения проблем с QR-кодами

В Москве появился колл-центр для консультирования жителей столицы по проблемам с QR-кодами. Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Понятно, что будут какие-то проблемы. Мы создали группу разбора, куда можно обращаться, колл-центр, в котором сегодня работают около 200 человек, в постоянном режиме помогают решать эти проблемы, — сказал он.

В столице с 28 июня запретили посещать рестораны и массовые мероприятия (более 500 человек), если человек не привился, или не может доказать, что переболел не более чем полгода назад. Также москвичи могут предоставить отрицательный ПЦР-тест. Все эти варианты нужно преобразовать в специальный QR-код.

Для этого необходимо зайти в электронную медицинскую карту москвича в разделе «Цифровой сертификат» либо скачать мобильное приложение «Емиас.инфо». Кроме того, жители города могут обратиться в поликлинику или заказать QR-код на портале Госуслуг, а также на портале mos.ru по ссылке immune.mos.ru.

Стоимость фальшивых сертификатов о вакцинации от коронавируса на чёрном рынке достигает 30 тысяч рублей. Как ранее рассказала ведущий аналитик направления «Экономика и социальное развитие» Центра стратегических разработок Елена Хейфец, сейчас фальшивые сертификаты продают на самых разных площадках: «через интернет-сайты, даркнеты, социальные сети и мессенджеры: Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp и Telegram».