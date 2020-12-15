Собянин: в Москве нет необходимости вводить жёсткий локдаун

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Вводить в столице жёсткий локдаун в связи с пандемией коронавируса нет необходимости. Об том заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Столичный градоначальник отметил, что сейчас в Москве нет того роста заболеваемости COVID-19, как это было весной. Число пациентов с коронавирусом в больницах города стабильно уже 1,5 месяца. Медицинская система справляется, считает он.

Осенью ситуация принципиально другая. У нас уже нет такого взрывного роста. Да, рост идёт, но он постепенный, сглаженный, - сказал он.

Ранее Собянин сообщил, что непопулярные решения, за которые критиковали московские власти, в экстренной ситуации спасли десятки тысяч жизней в условиях пандемии. По его мнению, главной мерой поддержки предпринимательства являются не бюджетные вливания и льготы, а возможность работать без карантинных ограничений и масштабных локдаунов. Поэтому власти будут до последнего воздерживаться от радикальных мер, мобилизуя максимально всю систему здравоохранения, писал NEWS.ru.

В настоящее время в столичных стационарах находятся примерно 12 тысяч заболевших COVID-19.

Москва остаётся лидером по уровню заболеваемости коронавирусом в России. За минувшие сутки в столице выявлено свыше пяти тысяч новых случаев заражения. Кроме того, скончались 73 пациента. Всего за время пандемии в Москве заболели более 700 тысяч человек. Из них выздоровели 545,4 тысячи и более 10 тысяч умерли.