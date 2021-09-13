Собянин: в Москве начался отопительный сезон

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале отопительного сезона в Москве: с 13 сентября в течение пяти дней все жилые дома столицы будут обеспечены теплом. Об этом он сообщил в ходе посещения ТЭЦ-20 ПАО «Мосэнерго», пишет «Агентство городских новостей».

В Москве бабье лето — тепло, хорошо, хорошая такая, комфортная погода, но всё быстро меняется. С завтрашнего дня уже идёт резкое похолодание, поэтому мы приняли решение с сегодняшнего дня запускать тепло во всех объектах соцкультбыта и жилом секторе, — заявил Собянин.

При этом мэр подчеркнул, что система уже готова к использованию и что в течение пяти дней отопление будет работать во всех оснащённых соответствующим оборудованием зданиях столицы.

Теплогенерация готова, системы внутренние домовые готовы, магистральные сети готовы, система водоснабжения, газоснабжения вся подготовлена к зимнему сезону. Так что будем запускаться. Я надеюсь, что в течение пяти дней все объекты будут под теплом, — подчеркнул Собянин.

Ранее эксперт объяснил, почему не стоит менять существующие правила отопления. По его мнению, три дня слишком маленький срок, чтобы понять: пора подавать тепло в квартиры или ещё нет.