Англия на последних минутах обыграла Исландию в Лиге наций

https://static.news.ru/photo/ae14c4c4-efaa-11ea-9c9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nigel Keene via www.imago-images.de/Global Look Press

Сборная Англии победила на выезде Исландию со счётом 1:0. Встреча прошла на стадионе «Лейгардальсведлюр» в Рейкьявике при пустых трибунах.

На 70-й минуте защитник англичан Кайл Уокер, выступающий за «Манчестер Сити», получил две жёлтые карточки и был удалён с поля.

В конце встречи мяч попал в руку 27-летнему защитнику Исландии Сверриру Ингасону. После этого футболист был удалён за второе нарушение, а судья назначил одиннадцатиметровый. Его реализовал 25-летний полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг.

Англия в прошлом сезоне Лиги наций стала бронзовым призёром, обыграв по пенальти (6:5) Швейцарию. Тогда основное время матча закончилось со счётом 0:0.

NEWS.ru писал, что сборная России победила Сербию со счётом 3:1 в стартовом матче Лиги наций. Двумя голами отметился Артём Дзюба, один из которых был с пенальти. Ещё один мяч забил Вячеслав Караваев.

Сборная Чехии по футболу отказалась от матча Лиги наций с шотландцами из-за коронавирусной инфекции. Встреча должна пройти 7 сентября.