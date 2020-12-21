Собянин: в Москве больше половины медиков переболели COVID-19

https://static.news.ru/photo/e9293714-43a3-11eb-96a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что половина всех столичных врачей уже переболела коронавирусом.

Об этом он сказал во время церемонии вручения госнаград группе московских медицинских работников, отличившихся в борьбе с пандемией.

Я не ошибусь, если скажу, что половина всех врачей в Москве либо переболела тяжело, либо бессимптомно, но уже так или иначе столкнулась с этой болезнью, — заявил он.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы уточнили, что непосредственно в оказании помощи пациентам с коронавирусом задействовано более 69 тыс. столичных медиков. Среди них врачи, средний и младший медицинский персонал, сотрудники и водители скорой помощи, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал о том, что столичный Роспотребнадзор усилил COVID-контроль в общественных местах города в предновогодние дни. Сообщение об этом появилось на сайте надзорного ведомства. Согласно ему, решение было принято в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. При этом в ведомстве отметили, что на данный момент «ситуация находится на контроле».