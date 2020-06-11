Собянин заверил в процветании России после победы над коронавирусом

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днём России. Градоначальник убеждён, что сплочённость москвичей помогает им преодолевать трудности и с уверенностью смотреть в будущее.

Этот праздник наполнен гордостью за родную страну, её многовековую историю, прорывные достижения и вклад в мировой прогресс. На долю Отчизны выпадало немало испытаний, из которых она выходила ещё более сильной и крепкой. Так будет и в этот раз: победив пандемию коронавируса, мы добьёмся новых успехов в созидании и развитии, — говорится в поздравительной телеграмме, которая опубликована на сейте мэра и правительства Москвы.

Собянин назвал Москву центром общественной, научной, культурной и политической жизни России. По его словам, столица в трудное время чувствует особую ответственность за себя и страну.

NEWS.ru писал, что мировые лидеры направляют свои поздравления российскому лидеру Владимиру Путину в День России.

День России празднуется 12 июня. Дата приурочена к подписанию Декларации о государственном суверенитете России в 1990 году. С 1991 года этот день объявлен нерабочим.