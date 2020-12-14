Собянин утвердил размер выплат работающим в поликлиниках студентам

https://static.news.ru/photo/8554adde-3eb9-11eb-9b15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил размер выплат студентам-медикам, которые работают в столичных поликлиниках во время пандемии коронавируса.

Учащиеся медицинских колледжей и вузов получат по семь тысяч рублей в месяц. Для ординаторов размер выплат составит 10 тысяч рублей в месяц, сообщает РИА Новости.

По словам главы Минздрава России Михаила Мурашко, в борьбе с пандемией врачам помогают более 50 тысяч студентов. Министр назвал их «надёжной опорой и помощью медработникам».

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 26,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Из больниц по выздоровлении выписаны 24,8 тысячи пациентов. Скончались за сутки 577 заболевших.

Всего с начала пандемии COVID-19 в России заразились 2,7 млн человек. Из них выздоровели более 2,1 млн, а жертвами инфекции стали около 48 тысяч человек.

Как ранее писал NEWS.ru, средства на выплаты студентам-медикам, работающим в больницах в период пандемии, распорядился выделить премьер-министр Михаил Мишустин. Их сумма составляет 1 млрд рублей.

Кроме того, он продлил до конца 2021 года выплаты работникам, оказывающим помощь больным с COVID-19.