Собянин утвердил размер выплат работающим в поликлиниках студентам

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил размер выплат студентам-медикам, которые работают в столичных поликлиниках во время пандемии коронавируса.
Учащиеся медицинских колледжей и вузов получат по семь тысяч рублей в месяц. Для ординаторов размер выплат составит 10 тысяч рублей в месяц,
По словам главы Минздрава России Михаила Мурашко, в борьбе с пандемией врачам помогают более 50 тысяч студентов. Министр назвал их «надёжной опорой и помощью медработникам».
Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 26,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Из больниц по выздоровлении выписаны 24,8 тысячи пациентов. Скончались за сутки 577 заболевших.
Всего с начала пандемии COVID-19 в России заразились 2,7 млн человек. Из них выздоровели более 2,1 млн, а жертвами инфекции стали около 48 тысяч человек.
Как ранее писал NEWS.ru, средства на выплаты студентам-медикам, работающим в больницах в период пандемии, распорядился выделить премьер-министр Михаил Мишустин. Их сумма составляет 1 млрд рублей.
Кроме того, он продлил до конца 2021 года выплаты работникам, оказывающим помощь больным с COVID-19.