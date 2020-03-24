Мэр столицы Сергей Собянин утвердил первый пакет мер поддержки бизнеса, пострадавшего после введения в Москве ограничений по коронавирусу и снижения деловой активности в дни эпидемии.
Городские власти продлили срок уплаты налога на имущество и земельного налога для кафе, ресторанов, гостиниц, турфирм, спортивных и досуговых учреждений, других фирм в сфере услуг. До 31 декабря продлён срок уплаты торгового сбора, следует из
Арендаторов, предоставляющих спортивные, образовательные, культурные и развлекательные услуги и снимающих участки и нежилые помещения у мэрии Москвы, освободили от платы на время карантина. Другие организации получили отсрочку по арендной плате за апрель, май и июнь. Скидку по арендной плате получили предприниматели и фирмы, работающие в переходах метро.
В мэрии отметили, что льготы начнут предоставлять по обращениям владельцев бизнеса.
Как писал NEWS.ru, в марте в Москве запретили проводить массовые мероприятия с участием более 50 человек. Начали закрываться учреждения культуры и спорта. Власти ввели в городе режим повышенной готовности из-за коронавируса.
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