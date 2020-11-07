Собянин: стабилизации по COVID-19 в Москве не произошло

https://static.news.ru/photo/e8775490-2189-11eb-996c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве пока не стабилизировалась. Об этом заявил мэр Сергей Собянин.

Стабилизации на определённом уровне не произошло, динамика по ковиду вновь наращивается, — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

По данным на 7 ноября, за сутки в Москве коронавирусом заразилось 5829 человек. 3675 жителей столицы вылечились, также было зафиксировано 75 летальных исходов.

Ранее Собянин, как сообщал NEWS.ru, заявил о том, что COVID-19 оказал негативное влияние на бюджет Москвы. По его словам, в проекте городского бюджета на три года из-за нанесённого ущерба заложено более 700 млрд рублей заимствований.