Собянин сравнил оформление пропуска с покупкой в интернет-магазине

https://static.news.ru/photo/fab834dc-7c19-11ea-81c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Московский мэр Сергей Собянин сравнил сложность процедуры оформления пропуска для передвижения по городу в условиях карантина с покупкой в интернет-магазине.

Выдача цифровых пропусков начнётся с понедельника 13 апреля, а со среды они станут обязательными для пользования общественным транспортом и поездок на личном автомобиле. Сотрудники правоохранительных и санитарных служб получат право проверять наличие разрешений у горожан.

Заказать пропуск на портале mos.ru должно быть не сложнее, чем оформить покупку в интернет-магазине, — отметил Собянин.

Помимо оформления через сайт мэрии, можно будет оформить пропуск с помощью СМС-сообщения и звонка по телефону 8-495-777-77-77.

Собянин пообещал, что личные данные москвичей будут надёжно защищены. Информацию удалят после отмены пропускного режима в Москве, уточнил он.

Как писал NEWS.ru, Собянин анонсировал введение пропускной системы 10 апреля, когда заявил об усугублении ситуации с распространением коронавируса в Москве.